В Москве +18°С, в Риме +27°С. Погода в Европе на неделю с 29 мая по 4 июня

В столице любви синоптики прогнозируют ясную, с переменной облачностью погоду, столбик термометра в Париже покажет +26 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также солнечно и до +23 °C. В Риме до +27 °C, город накроет дождь с грозой. В Мадриде тем временем сильные дожди и до +20 °C.

В столице Болгарии +19 °C и сильные дожди. В Анкаре ожидаются дожди и грозы, до +22 °C. Солнечную погоду с переменной облачностью обещают в Афинах и +26 °C.

В Риге до +22 °C, ясно с переменной облачностью. Жителей Вильнюса ожидает идеально ясная погода и до +21 °C. Варшаву также порадует ясная погода, воздух прогреется до +21 °C. Солнечное погодное настроение ощутят и в Киеве, до +22 °C.