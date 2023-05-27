Прямой эфир

В ООН единогласно приняли инициированную Беларусью резолюцию

27 мая 2023 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ООН в Вене единогласно приняла инициированную Беларусью резолюцию. Она касается борьбы с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ООН единогласно приняли инициированную Беларусью резолюцию-1

Никогда ранее в главной профильной комиссии ООН по вопросам преступности подобные документы не рассматривались. А принятие нынешней резолюции позволит еще больше привлечь внимание международного сообщества к проблеме. Предложенный Минском документ направлен на объединение усилий государств, бизнеса и гражданского общества для эффективного противодействия торговле людьми в экономической сфере. 

# ООН # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве +18°С, в Риме +27°С. Погода в Европе на неделю с 29 мая по 4 июня
27 мая 2023 15:58

В Москве +18°С, в Риме +27°С. Погода в Европе на неделю с 29 мая по 4 июня

70% французов выступают за референдум по миграционной политике
27 мая 2023 14:11

70% французов выступают за референдум по миграционной политике

В Молдове объявили протесты в режиме нон-стоп
27 мая 2023 14:11

В Молдове объявили протесты в режиме нон-стоп