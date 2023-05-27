В ООН единогласно приняли инициированную Беларусью резолюцию

ООН в Вене единогласно приняла инициированную Беларусью резолюцию. Она касается борьбы с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никогда ранее в главной профильной комиссии ООН по вопросам преступности подобные документы не рассматривались. А принятие нынешней резолюции позволит еще больше привлечь внимание международного сообщества к проблеме. Предложенный Минском документ направлен на объединение усилий государств, бизнеса и гражданского общества для эффективного противодействия торговле людьми в экономической сфере.