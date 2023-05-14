В Турции завершается голосование на всеобщих выборах. Отмечена высокая явка

Жители страны выбирают президента и новый состав парламента. На главный пост претендуют три кандидата: действующий глава государства Эрдоган, кандидаты от оппозиции и от «Альянса АТА». Для победы им надо набрать более 50 % голосов, иначе 28 мая пройдет второй тур. Жесткая конкурентная борьба проходит и на парламентских выборах. На 600 мест в законодательном собрании претендуют 36 партий. Наблюдатели отмечают высокую явку на выборах. В Анкаре у избирательных участков выстроились длинные очереди. Первые предварительные итоги голосования станут известны поздно вечером. Окончательные результаты опубликуют 19 мая.