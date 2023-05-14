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В Турции завершается голосование на всеобщих выборах. Отмечена высокая явка

14 мая 2023 13:55
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Новости Турции. В Турции завершается голосование на всеобщих выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Турции завершается голосование на всеобщих выборах. Отмечена высокая явка-1

Жители страны выбирают президента и новый состав парламента. На главный пост претендуют три кандидата: действующий глава государства Эрдоган, кандидаты от оппозиции и от «Альянса АТА». Для победы им надо набрать более 50 % голосов, иначе 28 мая пройдет второй тур. Жесткая конкурентная борьба проходит и на парламентских выборах. На 600 мест в законодательном собрании претендуют 36 партий. Наблюдатели отмечают высокую явку на выборах. В Анкаре у избирательных участков выстроились длинные очереди. Первые предварительные итоги голосования станут известны поздно вечером. Окончательные результаты опубликуют 19 мая.  

# Выборы # Реджеп Эрдоган # Новости Турции # Фотофакт

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