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Минобороны России сообщило о гибели двух полковников в результате отражения атак ВСУ в ДНР

14 мая 2023 11:47
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Двое военнослужащих – командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко – погибли в результате боя под Красным в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России в своем Telegram-канале.

Полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой своих подразделений, непосредственно руководил ходом боевых действий. В результате две атаки были успешно отбиты, при этом уничтожена военная техника противника: три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронетранспортера. Однако во время третьей атаки командующий был серьезно ранен и скончался от полученных ранений при проведении эвакуации.

Кроме того, от многочисленных ранений осколками погиб замкомандира армейского корпуса по военно-политической части полковник Евгений Бровко. Он возглавлял активную оборону на другом участке фронта, как отметило Министерство обороны России.

# Убийство # Вячеслав Макаров

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