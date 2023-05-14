Зеленский: у нас нет сил и времени, чтобы атаковать российскую территорию

Украинская сторона не намеревается атаковать российскую территорию в ходе контрнаступления и не располагает достаточным вооружением для подобных операций, пишет РИА Новости со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

На совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Шольцем в Берлине Зеленский отметил, что в ходе встречи они обговорили сложившуюся на передовой обстановку. На заданный журналистами вопрос о возможности захвата части российской территории для усиления переговорной линии Зеленский ответил, что Украина не намерена атаковать РФ, поскольку не располагает для этого необходимыми силами и временем.

Он также заметил, что Украина по-прежнему ведет подготовительную работу к контратаке, и если она будет неудачной, то, вероятно, потребуется перейти к рассмотрению вопроса о мирных переговорах. Тем не менее Зеленский выразил убежденность в ее успешности.

Ранее президент Украины приехал в Берлин, где он провел встречу с немецким президентом в его резиденции, а также переговоры с канцлером Шольцем. Немецкое руководство в преддверии приезда согласовало оказание военной поддержки Украине на сумму 2,7 миллиарда евро.