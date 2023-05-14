Голосование на президентских выборах в Турции продлится до 17 часов

На главный пост претендуют три кандидата – действующий президент Эрдоган, кандидаты от оппозиции и от «Альянса АТА». Для победы надо набрать более 50 % голосов, иначе 28 мая пройдет второй тур. В парламентских выборах участвуют 36 партий. Всего в Турции и за ее пределами установлены почти 192 тысячи урн для голосования. Правом выбора обладают 64 миллиона турецких граждан. Избирательные участки будут работать до 17:00 по местному времени, оно совпадает с минским.