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Голосование на президентских выборах в Турции продлится до 17 часов

14 мая 2023 11:38
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Новости Турции. В Турции проходит голосование на президентских и парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Голосование на президентских выборах в Турции продлится до 17 часов-1

На главный пост претендуют три кандидата – действующий президент Эрдоган, кандидаты от оппозиции и от «Альянса АТА». Для победы надо набрать более 50 % голосов, иначе 28 мая пройдет второй тур. В парламентских выборах участвуют 36 партий. Всего в Турции и за ее пределами установлены почти 192 тысячи урн для голосования. Правом выбора обладают 64 миллиона турецких граждан. Избирательные участки будут работать до 17:00 по местному времени, оно совпадает с минским.  

# Выборы # Реджеп Тайип Эрдоган # Новости Турции # Фотофакт

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