18 человек нашли мёртвыми в брошенном грузовике возле столицы Болгарии

Новости Болгарии. По меньшей мере 18 человек были найдены мертвыми в Болгарии в брошенном грузовике недалеко от столицы Софии. Еще 10, в том числе пять детей, доставлены в больницы в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в нем прятались около 40 нелегальных мигрантов, которые несколько дней сидели без еды и воды. Сейчас полиция выясняет, откуда и куда ехал грузовик и кто организовал эту нелегальную поездку. Также организованы поиски водителя, который сбежал. Болгария расположена на пути, по которому мигранты из Ближнего Востока и Афганистана въезжают в Европейский Союз.