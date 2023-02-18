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18 человек нашли мёртвыми в брошенном грузовике возле столицы Болгарии

18 февраля 2023 17:22
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Новости Болгарии. По меньшей мере 18 человек были найдены мертвыми в Болгарии в брошенном грузовике недалеко от столицы Софии. Еще 10, в том числе пять детей, доставлены в больницы в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 человек нашли мёртвыми в брошенном грузовике возле столицы Болгарии-1

Всего в нем прятались около 40 нелегальных мигрантов, которые несколько дней сидели без еды и воды. Сейчас полиция выясняет, откуда и куда ехал грузовик и кто организовал эту нелегальную поездку. Также организованы поиски водителя, который сбежал. Болгария расположена на пути, по которому мигранты из Ближнего Востока и Афганистана въезжают в Европейский Союз.

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# Беженцы # Новости Болгарии # Фотофакт

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