Соцопрос: 80% литовцев уверены, что жизнь в стране ухудшается

Новости Литвы. Почти 80 % жителей Литвы уверены, что жизнь в стране заметно ухудшается. Таковы данные исследования, проведенного национальной компанией по изучению общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем, по убеждению литовцев, кризис ощущается во всех сферах. По данным специалистов компании, основная часть пессимистов – это люди от 40 лет и старше, имеющие средний доход. А оптимистично настроенное меньшинство – это молодежь, получающая высокую зарплату