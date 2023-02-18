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Соцопрос: 80% литовцев уверены, что жизнь в стране ухудшается

18 февраля 2023 17:21
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Новости Литвы. Почти 80 % жителей Литвы уверены, что жизнь в стране заметно ухудшается. Таковы данные исследования, проведенного национальной компанией по изучению общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцопрос: 80% литовцев уверены, что жизнь в стране ухудшается-1

Причем, по убеждению литовцев, кризис ощущается во всех сферах. По данным специалистов компании, основная часть пессимистов – это люди от 40 лет и старше, имеющие средний доход. А оптимистично настроенное меньшинство – это молодежь, получающая высокую зарплату

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# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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