Прямой эфир

Дуда: Польша намерена передать Украине танки Leopard уже в марте-апреле

18 февраля 2023 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша намерена в марте-апреле передать Украине танки Leopard. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дуда: Польша намерена передать Украине танки Leopard уже в марте-апреле-1

Он добавил, что Киев получит новую бронетехнику в срок. По словам Дуды, украинские танкисты сейчас проходят в стране курс обучения вождению и обслуживанию техники. Польша была одной из первых стран, выступивших за отправку Украине современных танков. Варшава активно продвигала эту инициативу, предлагая сформировать танковую коалицию, чтобы совместно оказать Киеву такую поддержку. О намерении предоставить Украине бронетехнику западного производства также сообщили Германия, Великобритания, Норвегия, Словакия, США и Франция.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве -2°C, в Мадриде +19°С. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 февраля
18 февраля 2023 15:00

В Москве -2°C, в Мадриде +19°С. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 февраля

В Сирии перед белорусским полевым госпиталем выстраиваются длинные очереди за медпомощью
18 февраля 2023 14:32

В Сирии перед белорусским полевым госпиталем выстраиваются длинные очереди за медпомощью

В Пакистане при нападении на полицейский участок убиты пять человек
18 февраля 2023 14:30

В Пакистане при нападении на полицейский участок убиты пять человек