Дуда: Польша намерена передать Украине танки Leopard уже в марте-апреле

Польша намерена в марте-апреле передать Украине танки Leopard. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он добавил, что Киев получит новую бронетехнику в срок. По словам Дуды, украинские танкисты сейчас проходят в стране курс обучения вождению и обслуживанию техники. Польша была одной из первых стран, выступивших за отправку Украине современных танков. Варшава активно продвигала эту инициативу, предлагая сформировать танковую коалицию, чтобы совместно оказать Киеву такую поддержку. О намерении предоставить Украине бронетехнику западного производства также сообщили Германия, Великобритания, Норвегия, Словакия, США и Франция.