В Турции ужесточают карантинные меры. Закрыты бани, бассейны и спортзалы, по будням вводится комендантский час

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире стремительно растет и уже превысило 63,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суточный прирост – более 41 тысячи.

В связи с непростой эпидобстановкой в Турции ужесточают карантинные меры. В будние дни вводится комендантский час, а по выходным жителям и вовсе запрещается выходить из дома. С 1 декабря закрыты все бани, бассейны и спортзалы. В торговые центры можно попасть лишь по специальному пропуску с цифровым кодом. Людям до 20 и старше 65 лет теперь запрещено пользоваться общественным транспортом.