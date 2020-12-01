Прямой эфир

В Турции ужесточают карантинные меры. Закрыты бани, бассейны и спортзалы, по будням вводится комендантский час

01 декабря 2020 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире стремительно растет и уже превысило 63,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суточный прирост – более 41 тысячи.  

В Турции ужесточают карантинные меры. Закрыты бани, бассейны и спортзалы, по будням вводится комендантский час-1

В связи с непростой эпидобстановкой в Турции ужесточают карантинные меры. В будние дни вводится комендантский час, а по выходным жителям и вовсе запрещается выходить из дома. С 1 декабря закрыты все бани, бассейны и спортзалы. В торговые центры можно попасть лишь по специальному пропуску с цифровым кодом. Людям до 20 и старше 65 лет теперь запрещено пользоваться общественным транспортом.  

В Турции ужесточают карантинные меры. Закрыты бани, бассейны и спортзалы, по будням вводится комендантский час-4

Такие жесткие меры вводят на фоне сильнейшего роста заражений COVID-19 и рекордных показателей за последние недели.  

В Австрии между тем готовятся к добровольному массовому тестированию на антитела. Планируется, что оно должно начаться 2 декабря.  

В Турции ужесточают карантинные меры. Закрыты бани, бассейны и спортзалы, по будням вводится комендантский час-7

Читайте также:

Для Елизаветы II изготовят перчатки, которые уничтожают коронавирус

Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты

Испанские таксисты и деятели культуры протестуют против коронавирусных ограничений

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики
01 декабря 2020 08:55

В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики

В Мексике протестующие разгромили и подожгли здание администрации района
01 декабря 2020 08:48

В Мексике протестующие разгромили и подожгли здание администрации района

Во Франции законопроект «О глобальной безопасности» доработают. Изменят статью, которая вызвала волнения в стране
01 декабря 2020 08:27

Во Франции законопроект «О глобальной безопасности» доработают. Изменят статью, которая вызвала волнения в стране