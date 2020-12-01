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В Мексике протестующие разгромили и подожгли здание администрации района

01 декабря 2020 08:48
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Новости Мексики. Массовая акция протеста в мексиканском штате Пуэбла завершилась пожаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике протестующие разгромили и подожгли здание администрации района-1

В Мексике протестующие разгромили и подожгли здание администрации района-3

Демонстранты, несогласные с политикой властей по распределению питьевой воды, подожгли здание администрации района. Около 500 жителей перекрывали дороги и требовали встречи с мэром. После чего ворвались в здание, разграбили его, выбили окна, двери и устроили пожар.  

В Мексике протестующие разгромили и подожгли здание администрации района-6

В целях безопасности в регион прибыли бойцы Национальной гвардии страны. Информации о пострадавших в результате протестов пока не поступало.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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