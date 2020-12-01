В Мексике протестующие разгромили и подожгли здание администрации района

Демонстранты, несогласные с политикой властей по распределению питьевой воды, подожгли здание администрации района. Около 500 жителей перекрывали дороги и требовали встречи с мэром. После чего ворвались в здание, разграбили его, выбили окна, двери и устроили пожар.