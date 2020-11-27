Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты
На планете уже более 61,5 миллиона человек с положительным тестом на COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее сложная эпидобстановка – в США, Индии и Бразилии.
Практически ежедневно в этих странах фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заболевания. Рост числа зараженных вынуждает прибегать к новым карантинным ограничениям.
Так, Грузия с 28 ноября вводит локдаун на два месяца. С 21:00 до 05:00 на всей территории страны будет действовать комендантский час. Небольшие послабления обещают ввести лишь на зимние праздники.
Пандемия нарушила рождественские планы жителей многих стран. Так, в ряде европейских государств заявили о закрытии горнолыжных курортов. Инициатором стала Германия. Предложение поддержали также во Франции и Италии.
Дело в том, что в период весеннего локдауна именно горнолыжные трассы в разных точках мира стали эпицентрами распространения инфекции. Чтобы подобное не повторилось, необходимо принимать срочные меры. Идея, к слову, понравилась не всем. Так, в Австрии заявили, что данное решение негативно скажется на экономике страны. Местные курорты потеряют около 2 миллиардов евро.