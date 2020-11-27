Прямой эфир

Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты

27 ноября 2020 20:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На планете уже более 61,5 миллиона человек с положительным тестом на COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее сложная эпидобстановка – в США, Индии и Бразилии.

Практически ежедневно в этих странах фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заболевания. Рост числа зараженных вынуждает прибегать к новым карантинным ограничениям.

Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты-1

Так, Грузия с 28 ноября вводит локдаун на два месяца. С 21:00 до 05:00 на всей территории страны будет действовать комендантский час. Небольшие послабления обещают ввести лишь на зимние праздники.

Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты-4

Пандемия нарушила рождественские планы жителей многих стран. Так, в ряде европейских государств заявили о закрытии горнолыжных курортов. Инициатором стала Германия. Предложение поддержали также во Франции и Италии.

Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты-7

Дело в том, что в период весеннего локдауна именно горнолыжные трассы в разных точках мира стали эпицентрами распространения инфекции. Чтобы подобное не повторилось, необходимо принимать срочные меры. Идея, к слову, понравилась не всем. Так, в Австрии заявили, что данное решение негативно скажется на экономике страны. Местные курорты потеряют около 2 миллиардов евро.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нальчике два человека пострадали из-за стрельбы в школе
27 ноября 2020 16:27

В Нальчике два человека пострадали из-за стрельбы в школе

Шлем, очки и спортивная куртка. Посмотрите на пса из Филиппин, который объездил на мотоцикле всю страну
27 ноября 2020 16:20

Шлем, очки и спортивная куртка. Посмотрите на пса из Филиппин, который объездил на мотоцикле всю страну

В Индии тысячи протестующих фермеров пытались прорваться в столицу
27 ноября 2020 12:36

В Индии тысячи протестующих фермеров пытались прорваться в столицу