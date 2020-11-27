Горнолыжные трассы снова могут стать эпицентром коронавируса, поэтому некоторые страны закрывают курорты

На планете уже более 61,5 миллиона человек с положительным тестом на COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее сложная эпидобстановка – в США, Индии и Бразилии.

Практически ежедневно в этих странах фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заболевания. Рост числа зараженных вынуждает прибегать к новым карантинным ограничениям.