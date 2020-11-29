Для Елизаветы II изготовят перчатки, которые уничтожают коронавирус

Новости Великобритании. Елизавете II изготовят убивающие коронавирус перчатки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Официальный поставщик во Дворец этого аксессуара объявил о создании специальной модели, которая убивает вирус. Новый материал сможет нейтрализовать вирусы и микробы, попадающие на его поверхность.

Субстанцию нанесут на обычные хлопковые или шерстяные перчатки королевы, к слову, Елизавета II без них не появляется ни на одном официальном мероприятии. Что же касается даты поставки аксессуара в Букингемский дворец, эта информация пока неизвестна.

Тем временем власти Великобритании заявили, что страну ждет крупнейшее за 300 лет падение ВВП. Экономика в 2020 сократится на 11,3 %.

Впрочем, экономика переживает падение во многих странах Европы. Объем железнодорожного транзита через порты Латвии упал на 56 %. Десятки миллионов тонн грузов потеряны.