В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики

Новости Румынии. Один из самых главных праздников отмечают в Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 декабря – День национального единения страны.
Новости Румынии. Один из самых главных праздников отмечают в Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 декабря – День национального единения страны.
Обычно по случаю этой даты повсеместно проходят торжественные мероприятия. Однако в 2020 году в традиционный план празднования вмешалась пандемия. Церемонии пройдут в скромном формате и без участия публики. Будут вестись онлайн-трансляции.
С Национальным днем президента Румынии и народ этой страны поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.