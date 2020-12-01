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В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики

01 декабря 2020 08:55
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Новости Румынии. Один из самых главных праздников отмечают в Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 декабря – День национального единения страны.  

В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики-1

Обычно по случаю этой даты повсеместно проходят торжественные мероприятия. Однако в 2020 году в традиционный план празднования вмешалась пандемия. Церемонии пройдут в скромном формате и без участия публики. Будут вестись онлайн-трансляции.  

В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики-4

С Национальным днем президента Румынии и народ этой страны поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.  

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Клаус Йоханнис # Фотофакт

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