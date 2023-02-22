Он может бегать на суше и плавать в воде. Учёные в США создали робота-амфибию

Он может бегать на суше и плавать в воде. Черепахи вдохновили ученых на создание робота-амфибии. И вот это творение исследователей из Йельского университет. Прежде чем прыгнуть в воду, робот превращает ноги в ласты.

Оберт Бейнс, аспирант:

Таким образом, уникальная природа нашего робота, изменяющая морфологию, позволит ему выполнять задачи, требующие любой адаптации. Я думаю, что это действительно может помочь в таких задачах, как мониторинг окружающей среды. Робот будет перемещаться между участками земли и участками воды и пересекать их туда и обратно, чтобы исследовать и собирать данные. Другой потенциальный вариант использования – это, например, поддержка водолазов. Таким образом, робот может транспортировать материалы или инструменты с суши на затопленную строительную площадку, где работают водолазы.