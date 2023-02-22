Два человека погибли от мощного взрыва в ремонтной мастерской в США

Новости США. Два человека погибли, трое получили ранения при мощном взрыве, прогремевшем в ремонтной мастерской во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этого начался сильный пожар. Огонь перекинулся на соседние здания и уничтожил несколько припаркованных машин. Как сообщили в пожарной службе города Майами-Дейд, где произошло ЧП, последствия могли быть более серьезными, а разрушения – масштабными, так как в мастерской хранилось много топлива. Сейчас полиция выясняет, что могло стать причиной происшествия.