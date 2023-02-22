В Греции прошли демонстрации против визита госсекретаря США

Новости Греции. В Греции прошли акции протеста против визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена. В Афинах сотни демонстрантов собрались у американского посольства с транспарантами и лозунгами, призывающими к закрытию иностранных военных баз в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, протестующие обвинили США во вмешательстве во внутренние дела страны и попытках вовлечь ее в украинский конфликт. Блинкен прибыл в Афины в понедельник, 20 февраля, вечером, где он встретился с премьер-министром, чтобы обсудить вопросы партнерства, безопасности и энергетики.