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В Греции прошли демонстрации против визита госсекретаря США

22 февраля 2023 08:29
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Новости Греции. В Греции прошли акции протеста против визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена. В Афинах сотни демонстрантов собрались у американского посольства с транспарантами и лозунгами, призывающими к закрытию иностранных военных баз в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции прошли демонстрации против визита госсекретаря США-1

Кроме того, протестующие обвинили США во вмешательстве во внутренние дела страны и попытках вовлечь ее в украинский конфликт. Блинкен прибыл в Афины в понедельник, 20 февраля, вечером, где он встретился с премьер-министром, чтобы обсудить вопросы партнерства, безопасности и энергетики.

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# Акции протеста # Энтони Блинкен # Кириакос Мицотакис # Новости Греции # Фотофакт

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