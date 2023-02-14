В Турции продолжается поисково-спасательная операция. В стране не хватает персонала и лекарств

Уже больше недели в Турции продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают и белорусские специалисты. Отряд особого назначения «ЗУБР» помогает разбирать завалы и искать выживших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сожалению, шансов на это все меньше. Число погибших растет. Землетрясение унесло жизни уже более 31 тысячи человек. Местные больницы перегружены. Не хватает как персонала, так и лекарств.

Сложная ситуация сохраняется и в Сирии. Там число погибших превысило 5 тысяч человек. Около 5 миллионов остались на улице без крыши над головой.