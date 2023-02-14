Страны НАТО наращивают военный потенциал. В Великобритании требуют увеличить финансирование армии

Страны НАТО продолжают наращивать свой военный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Великобритании для этого требуют увеличить финансирование армии. С такой просьбой к правительству обратилось Министерство обороны.

В ведомстве заявили о необходимости увеличить годовой военный бюджет Королевства на 20 %, чтобы в ближайшие два года он составил примерно 13 миллиардов долларов, вместо сегодняшних 9,5. Причем главной причиной нового бюджета в Минобороны назвали высокую инфляцию. Поскольку поддержка Вооруженных сил в нынешнем состоянии требует больших вложений. О том, на какие деньги будут поддерживать обычных людей в условиях кризиса, в ведомстве не рассказали.