Прямой эфир

Страны НАТО наращивают военный потенциал. В Великобритании требуют увеличить финансирование армии

14 февраля 2023 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны НАТО продолжают наращивать свой военный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Великобритании для этого требуют увеличить финансирование армии. С такой просьбой к правительству обратилось Министерство обороны.

Страны НАТО наращивают военный потенциал. В Великобритании требуют увеличить финансирование армии-1

В ведомстве заявили о необходимости увеличить годовой военный бюджет Королевства на 20 %, чтобы в ближайшие два года он составил примерно 13 миллиардов долларов, вместо сегодняшних 9,5. Причем главной причиной нового бюджета в Минобороны назвали высокую инфляцию. Поскольку поддержка Вооруженных сил в нынешнем состоянии требует больших вложений. О том, на какие деньги будут поддерживать обычных людей в условиях кризиса, в ведомстве не рассказали.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# НАТО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я смотрю на свой разрушенный дом и плачу». Турция, Сирия – восьмой день после землетрясения
13 февраля 2023 17:29

«Я смотрю на свой разрушенный дом и плачу». Турция, Сирия – восьмой день после землетрясения

Французы вышли на протест против участия в украинском конфликте и разрезали флаг НАТО
13 февраля 2023 15:20

Французы вышли на протест против участия в украинском конфликте и разрезали флаг НАТО

В Сирии появился новый вид косметологических услуг – улиткотерапия
13 февраля 2023 14:33

В Сирии появился новый вид косметологических услуг – улиткотерапия