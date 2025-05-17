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В Турции обратили внимание на жест Эрдогана Макрону в Албании

17 мая 2025 11:57
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В Турции обратили внимание на жест Эрдогана Макрону в Албании-0

В Албании 16 мая состоялся саммит Европейского политического сообщества, где камеры представителей СМИ зафиксировали момент общения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет РИА Новости.

На записи видно, как Макрон подходит и кладет свою руку на руку Эрдогана, после чего президент Турции быстро меняет положение руки так, что теперь сам удерживает два пальца французского коллеги. Далее Макрону удается освободить один из пальцев, однако второй палец остается еще некоторое время удерживаемым Эрдоганом. Турецкий лидер на протяжении всего разговора с места не вставал.

Данный инцидент описан турецким журналистом Ибрагимом Хаскологлу в социальной сети X.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Реджеп Эрдоган # Эммануэль Макрон

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