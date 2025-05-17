Зеленский после переговоров стал призывать к ужесточению санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС и Вашингтон ввести новые санкции против РФ, пишет РИА Новости.

16 мая состоялись переговоры делегаций России и Украины в Турции. 17 мая Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал пост, где просит ввести «сильные» санкции в отношении Москвы. По мнению политика, если не будет оказано на РФ давление, то российская сторона не будет настроена на поиски «реальной дипломатии». Тем временем РФ после переговорного процесса в Стамбуле подчеркнула свою готовность продолжать переговоры с украинской стороной.

Фото: Pinterest