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Польский фонд «Акция Демократии» засыпал электорат грязью в пользу фаворита гонки Рафала Тшасковского

17 мая 2025 11:22
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Похоже, что 18 мая польским избирателям предстоит выбирать не президента, а рекламный бренд для западных корпораций. Так, за лозунгами о свободе выбора и европейских ценностях разворачивается феерическая клоунада с участием западных НПО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гвоздь предвыборной программы – польский фонд «Акция Демократии», который, как оказалось, засыпал электорат грязью в пользу фаворита гонки Рафала Тшасковского.

Польский фонд «Акция Демократии» засыпал электорат грязью в пользу фаворита гонки Рафала Тшасковского-2

Польские СМИ сообщают о резком увеличении финансирования фонда в 2023 году почти до 4,5 миллиона злотых, а также о его связях с рядом международных организаций, включая Европейский климатический фонд, Демократическую партию США и USAID. С помощью денег, полученных из-за границы, фонд создал хейт-машину в социальных сетях, которая круглосуточно атаковала конкурентов Тшасковского, и все это происходило вне рамок Избирательного кодекса.

Польский фонд «Акция Демократии» засыпал электорат грязью в пользу фаворита гонки Рафала Тшасковского-4

Кшиштоф Толвиньски, польский политик, лидер польской оппозиционной партии «Фронт»:
В Польше выбирают деньги. И выбор за нас делает США. Польские избиратели просто как статисты в данном процессе. Кандидаты в своих программах выступают за социальные вопросы, зарплаты, пенсии, но никто из них не относится серьезно к вопросам политики.

Польский фонд «Акция Демократии» засыпал электорат грязью в пользу фаворита гонки Рафала Тшасковского-6

Особое беспокойство вызывает то, что значительная часть пожертвований в фонд «Акция Демократии» поступает от анонимных доноров через платежные системы, что затрудняет отслеживание реальных источников финансирования. Тем временем политики из партии «Закон и справедливость» требуют от Агентства внутренней безопасности немедленного вмешательства. Хотя Польша и парламентская демократия, президент обладает значительным влиянием, является главнокомандующим Вооруженными силами, обладает правом вето, определяет внешнюю политику и играет символическую роль в национальном дискурсе.

# Выборы # Выборы в Польше

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