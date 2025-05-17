Похоже, что 18 мая польским избирателям предстоит выбирать не президента, а рекламный бренд для западных корпораций. Так, за лозунгами о свободе выбора и европейских ценностях разворачивается феерическая клоунада с участием западных НПО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гвоздь предвыборной программы – польский фонд «Акция Демократии», который, как оказалось, засыпал электорат грязью в пользу фаворита гонки Рафала Тшасковского.

Польские СМИ сообщают о резком увеличении финансирования фонда в 2023 году почти до 4,5 миллиона злотых, а также о его связях с рядом международных организаций, включая Европейский климатический фонд, Демократическую партию США и USAID. С помощью денег, полученных из-за границы, фонд создал хейт-машину в социальных сетях, которая круглосуточно атаковала конкурентов Тшасковского, и все это происходило вне рамок Избирательного кодекса.

Кшиштоф Толвиньски, польский политик, лидер польской оппозиционной партии «Фронт»:

В Польше выбирают деньги. И выбор за нас делает США. Польские избиратели просто как статисты в данном процессе. Кандидаты в своих программах выступают за социальные вопросы, зарплаты, пенсии, но никто из них не относится серьезно к вопросам политики.