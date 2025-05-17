Машинисты поездов в Нью-Джерси объявили внезапную забастовку

Железнодорожное движение было полностью остановлено. Сотни пассажиров были вынуждены искать альтернативные способы передвижения: пересаживаться на автобусы, такси, пользоваться паромами или ехать на автомобилях. Многие из них, не зная о забастовке, напрасно ожидали прибытия поездов на станциях, испытывая крайнее недовольство и растерянность. Несмотря на трафик, который в выходные обычно не сильно плотный, избежать серьезных транспортных проблем не удалось. Тем не менее, железно-дорожная система имеет критическое значение для жителей как Нью-Джерси, так и Нью-Йорка, обеспечивая связь с аэропортом Ньюарк.