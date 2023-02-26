В Тель-Авиве и Иерусалиме на протесты вышли десятки тысяч человек

Новости Израиля. Не ослабевает волна протестов в Израиле. Второй месяц подряд жители выступают против судебной реформы. Накануне на демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме вышли десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Не ослабевает волна протестов в Израиле. Второй месяц подряд жители выступают против судебной реформы. Накануне на демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме вышли десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению протестующих, реформа израильского премьера подрывает независимость судов, предоставляя всю власть правительству. Активисты считают, что таким образом Нетаньяху пытается избежать судебного разбирательства против него самого.
Напомним, действующему премьеру выдвинуты обвинения в коррупции, которые он всячески отрицает. Его желание решить собственные проблемы за счет изменения закона и стали основным поводом для столь массовых протестов. Ночная демонстрация в Тель-Авиве закончилась вмешательством полиции. Правоохранители разогнали демонстрантов и задержали активистов, перекрывших дороги.
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