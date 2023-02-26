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В Тель-Авиве и Иерусалиме на протесты вышли десятки тысяч человек

26 февраля 2023 12:06
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Новости Израиля. Не ослабевает волна протестов в Израиле. Второй месяц подряд жители выступают против судебной реформы. Накануне на демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме вышли десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тель-Авиве и Иерусалиме на протесты вышли десятки тысяч человек-1

По мнению протестующих, реформа израильского премьера подрывает независимость судов, предоставляя всю власть правительству. Активисты считают, что таким образом Нетаньяху пытается избежать судебного разбирательства против него самого.

В Тель-Авиве и Иерусалиме на протесты вышли десятки тысяч человек-4

Напомним, действующему премьеру выдвинуты обвинения в коррупции, которые он всячески отрицает. Его желание решить собственные проблемы за счет изменения закона и стали основным поводом для столь массовых протестов. Ночная демонстрация в Тель-Авиве закончилась вмешательством полиции. Правоохранители разогнали демонстрантов и задержали активистов, перекрывших дороги.

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