В Тель-Авиве и Иерусалиме на протесты вышли десятки тысяч человек

Новости Израиля. Не ослабевает волна протестов в Израиле. Второй месяц подряд жители выступают против судебной реформы. Накануне на демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме вышли десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.