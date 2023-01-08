Израильтяне выступают против нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху

Новости Израиля. Убийство демократии и коалиция для преступников. В Израиле тысячи протестующих выступают против нового правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Убийство демократии и коалиция для преступников. В Израиле тысячи протестующих выступают против нового правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстрации прошли в Тель-Авиве. Протестующие вышли на улицы, размахивая флагами, стуча в барабаны и скандируя лозунги против новой правительственной коалиции. Также израильтяне требуют судебных реформ для уменьшения полномочий Верховного суда. Люди надеются, что с помощью этих демонстраций им удастся свергнуть новое правительство.
Напомним, ранее на выборах парламентское большинство получил блок националистических и религиозных партий во главе с Биньямином Нетаньяху, который уже третий раз становится премьер-министром Израиля. Однако многих возмутило, что к власти пришел человек, обвиняемый во взяточничестве. Многие называют это смертью демократии в Израиле.
Подписывайтесь на нас в Telegram!