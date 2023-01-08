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Израильтяне выступают против нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху

08 января 2023 08:42
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Новости Израиля. Убийство демократии и коалиция для преступников. В Израиле тысячи протестующих выступают против нового правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильтяне выступают против нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху-1

Демонстрации прошли в Тель-Авиве. Протестующие вышли на улицы, размахивая флагами, стуча в барабаны и скандируя лозунги против новой правительственной коалиции. Также израильтяне требуют судебных реформ для уменьшения полномочий Верховного суда. Люди надеются, что с помощью этих демонстраций им удастся свергнуть новое правительство.

Израильтяне выступают против нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху-4

Напомним, ранее на выборах парламентское большинство получил блок националистических и религиозных партий во главе с Биньямином Нетаньяху, который уже третий раз становится премьер-министром Израиля. Однако многих возмутило, что к власти пришел человек, обвиняемый во взяточничестве. Многие называют это смертью демократии в Израиле.

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# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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