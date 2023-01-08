Израильтяне выступают против нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху

Новости Израиля. Убийство демократии и коалиция для преступников. В Израиле тысячи протестующих выступают против нового правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрации прошли в Тель-Авиве. Протестующие вышли на улицы, размахивая флагами, стуча в барабаны и скандируя лозунги против новой правительственной коалиции. Также израильтяне требуют судебных реформ для уменьшения полномочий Верховного суда. Люди надеются, что с помощью этих демонстраций им удастся свергнуть новое правительство.