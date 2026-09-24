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Новости по тегу #Беньямин Нетаньяху

Делегации массово покинули зал – что произошло перед речью Нетаньяху на ГА ООН
24 сентября 2026 19:55

Делегации массово покинули зал – что произошло перед речью Нетаньяху на ГА ООН

Азарёнок: КНДР, Беларусь, Иран не начинали ни одной войны. Запад же только и делает, что воюет
28 марта 2026 18:21

Азарёнок: КНДР, Беларусь, Иран не начинали ни одной войны. Запад же только и делает, что воюет

Нетаньяху хочет убедить Трампа нанести еще один удар по Ирану – WP
29 декабря 2025 11:42

Нетаньяху хочет убедить Трампа нанести еще один удар по Ирану – WP

Взаимные удары Израиля и Ирана продолжаются пятый день
17 июня 2025 07:57

Взаимные удары Израиля и Ирана продолжаются пятый день

Премьер-министр Израиля вновь предстал перед судом по делу о коррупции
15 мая 2025 06:24

Премьер-министр Израиля вновь предстал перед судом по делу о коррупции

«Или для вас все кончено». Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС
06 марта 2025 09:46

«Или для вас все кончено». Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС

Премьер-министр Израиля начал давать показания в суде по делу о коррупции
11 декабря 2024 06:29

Премьер-министр Израиля начал давать показания в суде по делу о коррупции

«Хезболла» атаковала резиденцию Нетаньяху
19 октября 2024 17:07

«Хезболла» атаковала резиденцию Нетаньяху

Семьи заложников требуют от правительства Израиля заключить сделку с ХАМАС
05 сентября 2024 16:41

Семьи заложников требуют от правительства Израиля заключить сделку с ХАМАС

Нетаньяху: США сильно сократили поставки оружия Израилю 4 месяца назад
23 июня 2024 16:10

Нетаньяху: США сильно сократили поставки оружия Израилю 4 месяца назад

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана
25 марта 2024 20:19

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана

Нетаньяху заявил, что страны Запада потеряли и совесть, и память
18 марта 2024 09:42

Нетаньяху заявил, что страны Запада потеряли и совесть, и память