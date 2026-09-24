Новости по тегу #Беньямин Нетаньяху

Кадры официальной трансляции зафиксировали, как представители ряда стран поднялись со своих мест и вышли из зала практически сразу после того, как спикера пригласили к выступлению — этот жест выглядел как явно выраженная форма протеста.
Вот нас называют агрессорами, соагрессорами, Путина, Батьку, Ким Чен Ына величают диктаторами. Но вы слышали когда-нибудь от них подобные речи? Кто-нибудь из них что-то произносил подобное? О зове крови, о карающем мече, о сокрушении не просто врагов, но целых народов?
Он также намерен настаивать на жесткой позиции по сектору Газа и разоружении ХАМАС перед выводом войск Израиля.
За последние сутки иранская сторона запустила по еврейскому государству несколько волн беспилотников и ракет. Во всех городах северной и центральной части страны, в том числе Тель-Авиве, ночью звучали сирены.
Политика обвиняют в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями.
Он обратился также к населению Газы, призывая их освободить заложников, иначе это приведет к серьезным последствиям.
Следующее заседание состоится 11 декабря. Рассмотрение дела может затянуться на несколько лет, пишут СМИ.
Боевой беспилотник взорвался буквально в нескольких десятках метров от нее. Как сообщили в командовании ЦАХАЛ, он прилетел из Ливана и принадлежал «Хезболле». Всего же было запущено три дрона. Два из них были сбиты системой ПВО, третий врезался в соседнее с домом Нетаньяху здание.
Несмотря на непрекращающиеся протесты, правительство Нетаньяху пока не планирует решать вопрос, поставив на первое место военные амбиции.
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