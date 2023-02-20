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В Израиле демонстранты перекрыли основные дороги

20 февраля 2023 13:45
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Новости Израиля. В Израиле началась очередная национальная акция протеста против судебной реформы, которую хочет провести правительство Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле демонстранты перекрыли основные дороги-1

По всей стране демонстранты перекрыли основные дороги. В Иерусалиме тысячи людей собрались у парламента, чтобы не дать депутатам проголосовать за нее. По мнению израильтян, реформа угрожает демократии: проект предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление Кабмину контроля над отбором судей. Полиция начала разгонять демонстрантов, сообщается о более 10 задержанных. Еженедельные массовые демонстрации против судебной реформы проходят в Израиле с начала января. Тем не менее правительство не собирается учитывать мнение митингующих.

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# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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