В Израиле демонстранты перекрыли основные дороги

Новости Израиля. В Израиле началась очередная национальная акция протеста против судебной реформы, которую хочет провести правительство Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране демонстранты перекрыли основные дороги. В Иерусалиме тысячи людей собрались у парламента, чтобы не дать депутатам проголосовать за нее. По мнению израильтян, реформа угрожает демократии: проект предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление Кабмину контроля над отбором судей. Полиция начала разгонять демонстрантов, сообщается о более 10 задержанных. Еженедельные массовые демонстрации против судебной реформы проходят в Израиле с начала января. Тем не менее правительство не собирается учитывать мнение митингующих.