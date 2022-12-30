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Премьер-министром Израиля стал Биньямин Нетаньяху —у здания парламента прошла акция протеста

30 декабря 2022 08:14
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Новости Израиля. Биньямин Нетаньяху снова стал премьер-министром Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он возглавил самое религиозное и правое правительство в истории страны.

Премьер-министром Израиля стал Биньямин Нетаньяху —у здания парламента прошла акция протеста-1

В мире в связи с этим растут опасения, что может обостриться конфликт с палестинцами, так как глава кабмина обещает расширить еврейские поселения на оккупированном Западном берегу.  

Премьер-министром Израиля стал Биньямин Нетаньяху —у здания парламента прошла акция протеста-4

Сами израильтяне боятся, что будет реформирована, и не в лучшую сторону, судебная система и будут ограничены ряд свобод и прав. Хотя сам Нетаньяху обещает защищать их и стремиться к миру. Но пессимистично настроенные граждане страны провели у здания парламента многочисленную акцию протеста против нового правительства.  

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# Выборы # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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