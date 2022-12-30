Премьер-министром Израиля стал Биньямин Нетаньяху —у здания парламента прошла акция протеста

Новости Израиля. Биньямин Нетаньяху снова стал премьер-министром Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он возглавил самое религиозное и правое правительство в истории страны.

В мире в связи с этим растут опасения, что может обостриться конфликт с палестинцами, так как глава кабмина обещает расширить еврейские поселения на оккупированном Западном берегу.

Сами израильтяне боятся, что будет реформирована, и не в лучшую сторону, судебная система и будут ограничены ряд свобод и прав. Хотя сам Нетаньяху обещает защищать их и стремиться к миру. Но пессимистично настроенные граждане страны провели у здания парламента многочисленную акцию протеста против нового правительства.