В Стамбуле Украина подписала свою часть соглашения по экспорту зерна

Украина подписала в Стамбуле свою часть соглашения по экспорту зерна. В скором времени такой же документ подпишет российская сторона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это соглашение стало возможным после встречи Путина и Эрдогана в Иране. Лидеры обсудили мировой продовольственный кризис и пути его решения. Как результат – Украина обещала разминировать часть Черного моря, а Россия окажет любое содействие Турции для транспортировки зерна. Соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН. Как сообщили в организации, она уже сформирована и готова к работе. По оценкам экспертов, в украинских портах заблокировано около 20 миллионов тонн зерна. Оно будет направлено в страны Африки и Азии, чтобы снизить угрозу продовольственного кризиса в мире.