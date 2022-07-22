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В Стамбуле Украина подписала свою часть соглашения по экспорту зерна

22 июля 2022 13:36
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Украина подписала в Стамбуле свою часть соглашения по экспорту зерна. В скором времени такой же документ подпишет российская сторона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле Украина подписала свою часть соглашения по экспорту зерна-1

Это соглашение стало возможным после встречи Путина и Эрдогана в Иране. Лидеры обсудили мировой продовольственный кризис и пути его решения. Как результат – Украина обещала разминировать часть Черного моря, а Россия окажет любое содействие Турции для транспортировки зерна. Соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН. Как сообщили в организации, она уже сформирована и готова к работе. По оценкам экспертов, в украинских портах заблокировано около 20 миллионов тонн зерна. Оно будет направлено в страны Африки и Азии, чтобы снизить угрозу продовольственного кризиса в мире.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Путин # Фотофакт

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