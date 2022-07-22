Вспышка оспы обезьян. В мире растёт число случаев заражения

В мире растет число случаев заражения оспой обезьян. Уже выявлено почти 14 тысяч заболевших. А в странах Африканского материка умерли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в ВОЗ, болезнь обнаружили в 70 странах. Большая часть из них находится в Европе. На этом фоне уже в ближайшее время чрезвычайный комитет международных медико-санитарных правил ВОЗ проведет заседание. На нем будет решено, относится ли вспышка оспы обезьян к чрезвычайной ситуации.