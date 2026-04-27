Новости по тегу #Торнадо в США

Ураганный ветер, скорость которого превышала 200 километров в час, оставил после себя громадную зону разрушений.
Большая часть погибших приходится на Теннесси, часть из них стали жертвами мощного торнадо, который обрушился на город Селмер.
Стихия охватила южные и среднезападные штаты, в том числе Алабаму, Арканзас, Миссури, Канзас, Миссисипи, Оклахому и Техас.
Они принесли с собой ураганный ветер скоростью до 100 километров в час и вызвали многочисленные торнадо.
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