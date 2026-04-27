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Новости по тегу #Торнадо в США

Два человека стали жертвами торнадо в Техасе
27 апреля 2026 07:55

Два человека стали жертвами торнадо в Техасе

В США жертвами наводнений и торнадо стали не менее 20 человек
07 апреля 2025 17:06

В США жертвами наводнений и торнадо стали не менее 20 человек

По меньшей мере 36 человек погибли в результате шторма в США
17 марта 2025 11:56

По меньшей мере 36 человек погибли в результате шторма в США

Как минимум 2 человека стали жертвами мощных штормов в США
05 марта 2025 11:13

Как минимум 2 человека стали жертвами мощных штормов в США

Мощное торнадо прошлось по западу США – погибли 3 человека
15 марта 2024 08:40

Мощное торнадо прошлось по западу США – погибли 3 человека

На восточное побережье США обрушилась серия торнадо – как минимум 4 человека погибли
11 января 2024 06:53

На восточное побережье США обрушилась серия торнадо – как минимум 4 человека погибли

Жертвами торнадо в США стали 6 человек, 23 пострадали
10 декабря 2023 09:19

Жертвами торнадо в США стали 6 человек, 23 пострадали

По штату Теннесси пронёсся страшный торнадо – 6 человек погибли, многие дома разрушены
10 декабря 2023 08:31

По штату Теннесси пронёсся страшный торнадо – 6 человек погибли, многие дома разрушены

В США торнадо сравнял с землёй завод крупной фармацевтической компании
20 июля 2023 13:42

В США торнадо сравнял с землёй завод крупной фармацевтической компании

В штате Вайоминг из-за торнадо восемь человек получили травмы
25 июня 2023 11:44

В штате Вайоминг из-за торнадо восемь человек получили травмы

Град с куриное яйцо. Жители Оклахомы поделились фото последствий торнадо
20 апреля 2023 20:57

Град с куриное яйцо. Жители Оклахомы поделились фото последствий торнадо

Погибли не менее 100 человек. В США продолжают ликвидировать последствия мощного торнадо
13 декабря 2021 09:36

Погибли не менее 100 человек. В США продолжают ликвидировать последствия мощного торнадо