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Новости по тегу #Торнадо

Два человека стали жертвами торнадо в Техасе
27 апреля 2026 07:55

Два человека стали жертвами торнадо в Техасе

По Франции к северу от Парижа пронёсся торнадо – один человек погиб
22 октября 2025 06:21

По Франции к северу от Парижа пронёсся торнадо – один человек погиб

В США жертвами наводнений и торнадо стали не менее 20 человек
07 апреля 2025 17:06

В США жертвами наводнений и торнадо стали не менее 20 человек

По меньшей мере 36 человек погибли в результате шторма в США
17 марта 2025 11:56

По меньшей мере 36 человек погибли в результате шторма в США

В Китае разрушительное торнадо унесло жизни 5 человек, ещё 10 пропали без вести
28 апреля 2024 07:38

В Китае разрушительное торнадо унесло жизни 5 человек, ещё 10 пропали без вести

Торнадо прошёлся по востоку Китая и разрушил более полусотни домов
20 сентября 2023 08:32

Торнадо прошёлся по востоку Китая и разрушил более полусотни домов

Торнадо в Китае унёс жизни 2 человек, ещё 15 пострадали
14 августа 2023 08:37

Торнадо в Китае унёс жизни 2 человек, ещё 15 пострадали

По западу Канады прошло торнадо диаметром в полтора километра
02 июля 2023 08:31

По западу Канады прошло торнадо диаметром в полтора километра

Торнадо пронёсся по Китаю – сотни разрушенных домов и уничтоженный урожай
02 июня 2023 12:50

Торнадо пронёсся по Китаю – сотни разрушенных домов и уничтоженный урожай

30 торнадо практически одновременно обрушились на юг США
01 декабря 2022 07:38

30 торнадо практически одновременно обрушились на юг США

​В Иллинойсе торнадо разрушил склад Amazon. Под завалами находятся не менее 50 человек
11 декабря 2021 16:06

​В Иллинойсе торнадо разрушил склад Amazon. Под завалами находятся не менее 50 человек

Торнадо разрушил около 50 домов в Германии. Объявлено чрезвычайное положение
18 августа 2021 13:37

Торнадо разрушил около 50 домов в Германии. Объявлено чрезвычайное положение