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В США задержаны российские журналисты, прибывшие для освещения выборов

30 октября 2024 07:57
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В аэропорту США задержали российских журналистов, пишет РИА Новости.

Представители российских СМИ прибыли в Штаты для освещения выборов президента. Инцидент произошел ночью с 28 на 29 октября.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у журналистов были оформлены все необходимые документы для осуществления журналистской деятельности в Америке. После допроса оператор не получил разрешение на пересечение границы. Причиной аннулирования визы называются «административные резоны».

Также, как подчеркивает Захаров, американская сторона об инциденте не информировала диппредставительство РФ в Вашингтоне.
 

# Международная политика # Мария Захарова # сми

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