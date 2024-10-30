В США задержаны российские журналисты, прибывшие для освещения выборов

В аэропорту США задержали российских журналистов, пишет РИА Новости.

Представители российских СМИ прибыли в Штаты для освещения выборов президента. Инцидент произошел ночью с 28 на 29 октября.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у журналистов были оформлены все необходимые документы для осуществления журналистской деятельности в Америке. После допроса оператор не получил разрешение на пересечение границы. Причиной аннулирования визы называются «административные резоны».

Также, как подчеркивает Захаров, американская сторона об инциденте не информировала диппредставительство РФ в Вашингтоне.

