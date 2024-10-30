Китай успешно запустил на орбиту космический корабль «Шэньчжоу-19»

Китай отправил космический корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами на орбитальную станцую «Тяньгун». Кадры запуска показало центральное телевидение КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерно через 10 минут после старта пилотируемый космический аппарат успешно отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту. Всего на борту находятся три члена экипажа. Известно, что они поставят 86 научных экспериментов. Среди них опыты в области медицины, биологии, фундаментальной физики микрогравитации, материаловедения и космических технологий.