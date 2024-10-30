Спасатели ищут пропавших без вести после наводнения в Испании

Спасатели ищут пропавших без вести, СМИ сообщают о нескольких погибших, а жители пытаются спасти свое имущество: разрушительное наводнение обрушилось на юго-восток Испании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о жертвах непогоды разнится. Власти пока воздерживаются от официальных заявлений. Накануне стало известно, что по меньшей мере 7 человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете. Местонахождение людей пока не установлено.

Поиски ведутся с воздуха и на земле. Мощные ливни привели к разливу рек, многие районы оказались затоплены, нарушено железнодорожное и авиасообщение. Многие жители оказались в ловушке. Их единственная надежда на спасение – авиация. Так, сотрудники экстренных служб вертолетом эвакуировали водителя грузовика.

В Валенсии введен красный (наивысший) уровень опасности. Мэрия отменила занятия в школах и спортивные мероприятия, городские парки закрыты.