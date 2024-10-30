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В Латвии пройдут масштабные манёвры с участием солдат 13 стран НАТО

30 октября 2024 07:43
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Военнослужащие многонациональной бригады НАТО готовятся к полномасштабным учениям в Латвии. Там подобные маневры пройдут впервые. Участие в них примут свыше 3,5 тысячи бойцов. Это представители 13 стран Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии пройдут масштабные манёвры с участием солдат 13 стран НАТО-2

В их числе военнослужащие Польши, Албании, Италии, Черногории и не только. На две недели Прибалтийская республика, начиная с 1 ноября, превратится в военный полигон. Тренировки пройдут в двух центральных регионах Латвии. Командир многонациональной бригады блока назвал целью учений укрепление безопасности страны. 

Кроме того, военнослужащим предстоит продемонстрировать способность проводить операции, интегрируя все вспомогательные подразделения.

# НАТО

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