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В США задержан мужчина, готовивший теракт в день выборов

09 октября 2024 10:37
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Министерство юстиции США сообщило о предотвращении крупного теракта. ФБР арестовало 27-летнего выходца из Афганистана, который собирался совершить атаку в день президентских выборов в стране 5 ноября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США задержан мужчина, готовивший теракт в день выборов-2

Для этого он закупил автоматы и патроны к ним, чтобы открыть огонь по людям, пришедшим на избирательные участки. После этого злоумышленник планировал покончить с собой. Подробности спецоперации по его задержанию в ФБР не сообщили, там лишь отметили, что следили за подозреваемым несколько месяцев. Сообщается, что мужчина является сторонником террористической организации. В связи с растущим уровнем угроз в преддверии выборов в США усиливают меры безопасности. Так, центр Вашингтона превращается в крепость: Белый дом и ближайший к нему район обнесли двухметровым забором.

# Теракт # Международная политика # Выборы в США

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