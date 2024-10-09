В США задержан мужчина, готовивший теракт в день выборов

Для этого он закупил автоматы и патроны к ним, чтобы открыть огонь по людям, пришедшим на избирательные участки. После этого злоумышленник планировал покончить с собой. Подробности спецоперации по его задержанию в ФБР не сообщили, там лишь отметили, что следили за подозреваемым несколько месяцев. Сообщается, что мужчина является сторонником террористической организации. В связи с растущим уровнем угроз в преддверии выборов в США усиливают меры безопасности. Так, центр Вашингтона превращается в крепость: Белый дом и ближайший к нему район обнесли двухметровым забором.