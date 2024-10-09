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Восточный фланг НАТО увеличил расходы на оборону до 70 млрд долларов

09 октября 2024 10:36
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Расходы на оборону стран – участниц Североатлантического альянса, составляющих его восточный фланг, увеличились до рекордных 70 миллиардов долларов. Об этом сообщает крупнейшее американское информационное агентство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Восточный фланг НАТО увеличил расходы на оборону до 70 млрд долларов-2

Это небывалый уровень за последние 30 лет. На фоне так называемой угрозы с Востока 14 государств НАТО направляют на военные нужды баснословные деньги. Бесспорным лидером в этой гонке стала Польша, которая на закупки вооружений и военной техники не пожалела 10 миллиардов долларов. Она же возглавила рейтинг участников блока по затратам на армию: в 2024 году они превысили 4 % от ВВП страны. На лидирующих позициях и Эстония, которая за последние 18 месяцев потратила на оборону больше, чем за три десятилетия. Республика выделяет на оборону около 3,4 % ВВП. Сбавлять темпы участники НАТО явно не собираются. Выдержат ли бюджеты этих стран такую нагрузку – вопрос открытый. При этом в военных ведомствах отмечают, что наращивать оборонную мощь придется за счет налогоплательщиков, поскольку другие источники финансирования иссякли. Только вот вряд ли граждане, которые и так с трудом сводят концы с концами, согласятся отдавать свои «кровные» на эти цели.

# НАТО

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