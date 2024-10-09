Песков опроверг информацию о семи телефонных разговорах Путина и Трампа

Ракета Израиля попала в жилой дом в Дамаске – есть погибшие

Сообщается об 11 пострадавших, но эта цифра может измениться, так как на месте взрыва продолжается разбор завалов. Здание, в которое попал снаряд, расположено рядом с дипломатическим кварталом, недалеко от посольства Ирана.