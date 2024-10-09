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Песков опроверг информацию о семи телефонных разговорах Путина и Трампа

09 октября 2024 09:46
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация о телефонных разговорах президента России Владимира Путина и Дональда Трампа, когда тот уже не находился на должности президента США, не соответствует действительности, пишет РИА Новости.

Американский журналист Боб Вудворд написал книгу «Война», где упоминается об указанных фактах телефонных переговоров Трампа и Путина. «Нет, это не так», – прокомментировал данное сообщение в американских СМИ Песков.

Критика в адрес подобных заявлений в книге поступила и от предвыборного штаба Трампа. Автора назвали «безумным человеком», подчеркнув, что в рукописи отсутствуют реальные факты.

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков # Дональд Трамп

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