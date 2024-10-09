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Посольство РФ в США: хамская лексика вошла в привычку у Вашингтона

09 октября 2024 10:27
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Вице-президент США Камала Харрис назвала президента РФ Владимира Путина «диктатором-убийцей». Данный инцидент прокомментировали в посольстве России в Вашингтоне, пишет РИА Новости.
 

Так, Харрис, являющаяся кандидатом в президенты Америки, руководствуясь сказанным в книге журналиста Боба Вудворда «Война», раскритиковала своего соперника Дональда Трампа. Она высказала Трампу недовольство общением Трампа и Путина, о котором сказано в рукописи. В своей речи Харрис высказалась оскорбительно и в адрес российского лидера, назвав его «диктатором-убийцей».

«Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – высказали свое возмущение в российском дипведомстве.

# Международная политика # Владимир Путин # Камала Харрис # Дональд Трамп

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