Посольство РФ в США: хамская лексика вошла в привычку у Вашингтона

Вице-президент США Камала Харрис назвала президента РФ Владимира Путина «диктатором-убийцей». Данный инцидент прокомментировали в посольстве России в Вашингтоне, пишет РИА Новости.
Вице-президент США Камала Харрис назвала президента РФ Владимира Путина «диктатором-убийцей». Данный инцидент прокомментировали в посольстве России в Вашингтоне, пишет РИА Новости.
Так, Харрис, являющаяся кандидатом в президенты Америки, руководствуясь сказанным в книге журналиста Боба Вудворда «Война», раскритиковала своего соперника Дональда Трампа. Она высказала Трампу недовольство общением Трампа и Путина, о котором сказано в рукописи. В своей речи Харрис высказалась оскорбительно и в адрес российского лидера, назвав его «диктатором-убийцей».
«Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – высказали свое возмущение в российском дипведомстве.