Посольство РФ в США: хамская лексика вошла в привычку у Вашингтона

Так, Харрис, являющаяся кандидатом в президенты Америки, руководствуясь сказанным в книге журналиста Боба Вудворда «Война», раскритиковала своего соперника Дональда Трампа. Она высказала Трампу недовольство общением Трампа и Путина, о котором сказано в рукописи. В своей речи Харрис высказалась оскорбительно и в адрес российского лидера, назвав его «диктатором-убийцей».