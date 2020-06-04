В США с начала протестов задержали более 10 тысяч человек

Новости мира. Число задержанных с начала массовых протестов в США превысило 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди арестованных оказались как жители, нарушившие комендантский час, так и дебоширы, которым предъявлены обвинения в кражах и мародерстве. Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

Акции и беспорядки в Соединенных Штатах, вызванные гибелью афроамериканца при задержании полицией, не прекращаются уже 9 дней. Протестующие перекрывают дороги, громят и грабят магазины, кафе и даже поезда. В связи со сложившейся ситуацией властям пришлось ввести комендантский час более чем в 40 городах и задействовать силы Нацгвардии для разгона дебоширов.

Вслед за США массовые протесты охватили и другие страны. Мирная демонстрация в греческих Афинах быстро переросла в столкновения с полицией. Усмирять митингующих правоохранителям пришлось с помощью слезоточивого газа. 12 человек задержали. Полицейскому, причастному к смерти афроамериканца, изменили обвинение на более тяжёлое