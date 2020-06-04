ВОЗ возобновляет испытания противомалярийного препарата

Новости мира. ВОЗ возобновляет клинические испытания противомалярийного препарата, который, как ожидается, может помочь в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о небезопасности лекарства не подтвердилась. Поиск препарата от коронавируса – цель номер один. Этот вопрос станет одним из главных на предстоящем глобальном онлайн-саммите по вакцинам. В видеоконференции, которая состоится по инициативе Великобритании, примут участие главы, как минимум, 35 государств и правительств, а также представители международных организаций.

Цель встречи – собрать свыше 7 миллиардов долларов для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Одна из основных задач – мобилизация ресурсов, чтобы обеспечить всеобщую доступность препарата от COVID-19.