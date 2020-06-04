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В Нидерландах автомобиль протаранил террасу кафе. Пострадали 6 человек

04 июня 2020 11:49
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Новости Нидерландов. Автомобиль протаранил террасу кафе в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл на юго-востоке страны.

В Нидерландах автомобиль протаранил террасу кафе. Пострадали 6 человек-1

В результате аварии пострадали 6 человек, большинству из них медицинскую помощь оказали прямо на месте происшествия, ещё одного доставили в больницу.

В Нидерландах автомобиль протаранил террасу кафе. Пострадали 6 человек-4

Водителя машины задержали. Был ли наезд умышленным или же это просто несчастный случай, предстоит выяснить правоохранителям. 

# Несчастный случай # Фотофакт

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