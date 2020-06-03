Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

В столкновениях с полицией погибли как минимум 11 человек. Жертвы и раненные при этом есть как в рядах бунтующих, так и среди правоохранителей. Протесты в некоторых регионах превратились в игру на выживание. В жестких уличных потасовках страдают и гибнут совершенно случайные люди.

Трамп: если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты, я разверну ВС США и решу проблему за них

Улицы американских городов заполонили не только демонстранты, но и мародеры, которые к протестам никакого отношения не имеют. Злоумышленники, пользуясь ситуацией, занимаются грабежом. Чтобы разогнать бунтующих, правоохранители вынуждены применять слезоточивый газ и резиновые пули.