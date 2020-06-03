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Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

03 июня 2020 19:13
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Новости США. В Соединенных Штатах Америки не утихают массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующих не останавливает ни комендантский час, ни усиленные меры обороны.

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Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули-1

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули-3

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули-5

В столкновениях с полицией погибли как минимум 11 человек. Жертвы и раненные при этом есть как в рядах бунтующих, так и среди правоохранителей. Протесты в некоторых регионах превратились в игру на выживание. В жестких уличных потасовках страдают и гибнут совершенно случайные люди.

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Улицы американских городов заполонили не только демонстранты, но и мародеры, которые к протестам никакого отношения не имеют. Злоумышленники, пользуясь ситуацией, занимаются грабежом. Чтобы разогнать бунтующих, правоохранители вынуждены применять слезоточивый газ и резиновые пули.

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули-8

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули-10

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули-12

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули-14

По последним данным, за вандализм, мародерство, беспорядки и перекрытие дорог задержаны свыше 9 тысяч дебоширов. В район Вашингтона переброшены более 1500 военных. Солдаты находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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