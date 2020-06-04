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Полицейскому, причастному к смерти афроамериканца, изменили обвинение на более тяжёлое

04 июня 2020 09:03
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Новости мира. В США не утихают массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Полицейскому, причастному к смерти афроамериканца, изменили обвинение на более тяжёлое-1

Число задержанных приближается к 10 тысячам. Несмотря на комендантский час, который введён в более чем 40 городах страны, протестующие продолжают перекрывать дороги, а некоторые устраивать погромы.

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Полицейскому, причастному к смерти афроамериканца, изменили обвинение на более тяжёлое-4

Напомним, поводом для вспышки беспорядков стала смерть афроамериканца при задержании в Миннеаполисе. Изначальные обвинения причастному к инциденту правоохранителю переквалифицировали на более серьёзные: теперь это расценивают как умышленное убийство. А коллегам офицера, которые также участвовали в задержании, выдвинули обвинения в пособничестве и подстрекательстве к преступлению.  

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Полицейскому, причастному к смерти афроамериканца, изменили обвинение на более тяжёлое-7

Вслед за США массовые протесты охватили и другие страны. В Афинах митинг быстро перерос в столкновения с полицией. Некоторые демонстранты бросали в полицию камни, а также бутылки с зажигательной смесью. В ответ на это стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. 12 человек задержаны.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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