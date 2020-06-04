Полицейскому, причастному к смерти афроамериканца, изменили обвинение на более тяжёлое

Новости мира. В США не утихают массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число задержанных приближается к 10 тысячам. Несмотря на комендантский час, который введён в более чем 40 городах страны, протестующие продолжают перекрывать дороги, а некоторые – устраивать погромы. Из-за масштабных акций протестов в США опасаются новой волны коронавируса

Напомним, поводом для вспышки беспорядков стала смерть афроамериканца при задержании в Миннеаполисе. Изначальные обвинения причастному к инциденту правоохранителю переквалифицировали на более серьёзные: теперь это расценивают как умышленное убийство. А коллегам офицера, которые также участвовали в задержании, выдвинули обвинения в пособничестве и подстрекательстве к преступлению. Трамп: если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты, я разверну ВС США и решу проблему за них