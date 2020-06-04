Школьного охранника подозревают в нападении на детей в Китае

Новости Китая. Новые подробности вооруженного нападения в Китае: в причастности к атаке подозревают 50-летнего охранника школы по фамилии Ли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас его допрашивают правоохранители.





Мужчина с ножом напал на учеников и преподавателей начальной школы города Учжоу перед началом уроков. Ранения получили 40 человек. Большинство из них дети в возрасте около 6 лет.