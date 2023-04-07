В США раскрыли истинную причину преследования Дональда Трампа

Правящая коалиция рассчитывала сделать уголовное обвинение препятствием для участия Трампа в предвыборной гонке. Арест и вовсе бы закончил его политическую карьеру. Не зря многие эксперты уже называют это самым явным вмешательством в выборы в истории США. Кроме того, экс-главе Белого дома предъявили обвинения по 34 пунктам. Но как отмечают журналисты, на самом деле речь идет об одном преступлении, в котором Трампа обвинили 34 раза.