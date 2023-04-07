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В США раскрыли истинную причину преследования Дональда Трампа

07 апреля 2023 06:36
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В США раскрыли истинную причину преследования Дональда Трампа. По мнению местных СМИ, экс-президента считают угрозой Байдену на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США раскрыли истинную причину преследования Дональда Трампа-1

Правящая коалиция рассчитывала сделать уголовное обвинение препятствием для участия Трампа в предвыборной гонке. Арест и вовсе бы закончил его политическую карьеру. Не зря многие эксперты уже называют это самым явным вмешательством в выборы в истории США. Кроме того, экс-главе Белого дома предъявили обвинения по 34 пунктам. Но как отмечают журналисты, на самом деле речь идет об одном преступлении, в котором Трампа обвинили 34 раза.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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