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Население Евросоюза может сократиться на 27 млн человек

07 апреля 2023 06:35
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Население Евросоюза может сократиться на 6 %, то есть более чем на 27 миллионов человек. Такие данные предоставил Евростат. По оценкам организации, это произойдет к 2100 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Население Евросоюза может сократиться на 27 млн человек-1

Наряду с этим будет постепенно снижаться доля детей, молодежи до 20 лет и людей трудоспособного возраста. А количество пожилых – наоборот, расти. По прогнозам, оно превысит 32 % от общего числа населения. В результате людей в возрасте старше 80 лет станет больше, чем людей младше 20.

# Статистика # Фотофакт

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