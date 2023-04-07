Население Евросоюза может сократиться на 27 млн человек

Население Евросоюза может сократиться на 6 %, то есть более чем на 27 миллионов человек. Такие данные предоставил Евростат. По оценкам организации, это произойдет к 2100 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Население Евросоюза может сократиться на 6 %, то есть более чем на 27 миллионов человек. Такие данные предоставил Евростат. По оценкам организации, это произойдет к 2100 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наряду с этим будет постепенно снижаться доля детей, молодежи до 20 лет и людей трудоспособного возраста. А количество пожилых – наоборот, расти. По прогнозам, оно превысит 32 % от общего числа населения. В результате людей в возрасте старше 80 лет станет больше, чем людей младше 20.