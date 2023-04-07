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Пентагон расследует утечку секретных документов о контрнаступлении ВСУ

07 апреля 2023 06:12
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Секретные документы Пентагона, касающиеся наступательной операции Вооруженных сил Украины, попали в открытый доступ. Начато расследование.

Пентагон расследует утечку секретных документов о контрнаступлении ВСУ-1

Фото: pixabay

Уточняется, что речь идет о закрытых материалах, в которых содержатся данные о состоянии украинской армии, а также планах Америки и НАТО по усилению ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times. Издание пишет, что распространением этой информации занимаются проправительственные Telegram-каналы РФ, но какие и где сведения публикуются, не сообщается.

# Международная политика

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