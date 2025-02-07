В США проходят протесты против политики Трампа

В США нарастают протесты из-за действий недавно вступившего в должность Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне сотни человек перекрыли улицы у здания госдепартамента, чтобы выразить возмущение сокращением финансирования системы здравоохранения. Это уже привело к свертыванию нескольких программ помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями. По мнению протестующих, под угрозой окажутся миллионы жизней, если администрация Трампа им не поможет. А чиновники принимают решения, не понимая реальной ситуации в здравоохранении.