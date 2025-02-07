Прямой эфир

В США проходят протесты против политики Трампа

07 февраля 2025 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США нарастают протесты из-за действий недавно вступившего в должность Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США проходят протесты против политики Трампа-2

В Вашингтоне сотни человек перекрыли улицы у здания госдепартамента, чтобы выразить возмущение сокращением финансирования системы здравоохранения. Это уже привело к свертыванию нескольких программ помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями. По мнению протестующих, под угрозой окажутся миллионы жизней, если администрация Трампа им не поможет. А чиновники принимают решения, не понимая реальной ситуации в здравоохранении.

# Международная политика # Новости США # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Парламент Греции не может избрать нового президента
07 февраля 2025 06:50

Парламент Греции не может избрать нового президента

Количество перевозок через Клайпедский порт сократилось в 8 раз
07 февраля 2025 06:47

Количество перевозок через Клайпедский порт сократилось в 8 раз

Депортации в США – первый рейс с нелегалами прибыл в Гуантанамо
07 февраля 2025 06:31

Депортации в США – первый рейс с нелегалами прибыл в Гуантанамо